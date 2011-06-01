Великий фонтан на Майдані паралізувала масляниста рідина

Внаслідок виливання у воду невідомим забруднюючої маслянистої рідини майже на півтори доби, з 31 травня до 11.00 1 червня, було паралізовано роботу Великого фонтана на Майдані Незалежності у Києві.

Співробітникам “Київводоканалу” довелося здійснювати повний комплекс очисних заходів, щоб фонтан зміг нормально запрацювати, повідомили УНІАН у прес-службі Київводоканалу.

Спеціалісти підприємства зазначають, що лише для злиття води з резервуара, щоб ретельно його вичистити, необхідно шість годин, стільки ж часу - для заповнення. Декілька годин зайняв сам процес очистки резервуара, чаші фонтана і водоводів від рідини, яка унеможливила його роботу.

*** ПАТ «АК «Київводоканал» обслуговує міські фонтани на Майдані Незалежності, а саме - Великий фонтан, Малі фонтани (парна сторона) та Водяна куля, Каскадний, Засновникам міста Києва (непарна сторона), а також фонтан на Хрещатику, 23, фонтан на Великій Васильківській, 119 та фонтани у Русанівській протоці.

Загалом в управлінні товариства знаходяться 22 фонтани, які функціонують близько шести місяців на рі. Фінансування робіт з обслуговування фонтанів відбувається з міського бюджету Києва.

Основні фонтани працюють щоденно з 9.00 до 22.00 (у вихідні та святкові дні – до 23.00), крім понеділка, коли відбувається заміна води та чистка чаш і водоводів.