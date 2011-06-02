Учасники маршу нагородили керівників України Золотими зірками (фото)

Учасники Маршу злагоди, організованого Спілкою громадських організацій "Велика рада" в Києві 1 червня 2011 р. Основним гаслом Маршу злагоди було «Влада і громадськість - єдині».

Учасники маршу пройшли за маршрутом Європейська площа – Кабінет міністрів України - Національний Банк України - Адміністрація Президента.

Вони передали подяки та нагороди від громадськості Президенту України і прем`єр-міністру України за реальні кроки, спрямовані на покращення життя людей, а також вручили подяку голові Нацбанку за вирішення питань, пов`язаних з видачею депозитів вкладникам банку "Родовід".

Наступними кроками в діяльності громадських організацій будуть заходи по вирішенню питань щодо покращення якості життя дітей в Україні, тому Марш злагоди був проведений 1 червня – підкреслили представники «Великої Ради України».

Фото Володимира Гончара / УНІАН