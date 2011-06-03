ДАІ роз’яснила інспекторам, коли можна бити водіїв

Після низки конфліктів даїшників з водіями і скандальних відеороликів ДАІ випустила інструкцію для своїх співробітників. Документ для службового користування роз'яснює, як інспектори повинні поводитись у конфліктних ситуаціях, як реагувати на провокації і коли застосовувати проти водіїв силу.

Наприклад, відповідати на провокаційні питання пропонується такими фразами: "Поставлене Вами питання не стосується суті допущеного Вами правопорушення" і "Це питання не відноситься до моєї компетенції", пише "Сегодня".

Документ нагадує інспекторам, що немає причин забороняти водіям фотографувати і знімати їх на відео при виконанні службових обов’язків. В цьому випадку даїшник зобов'язаний не помічати камеру і говорити виключно про причину зупинки. Проте він може попередити: якщо зйомка створюватиме перешкоди в роботі, її необхідно зупинити. Водночас співробітникам ДАІ теж рекомендується знімати на камеру: якщо, приміром, водій при складанні протоколу не віддає документи і йде на конфлікт.

У такому разі даїшникам дозволяється застосовувати "заходи фізичної дії" і спецзасоби (гумові палиці, сльозогінний газ, наручники), оскільки випадок підпадає під 185 статтю Адмінкодексу про непокору вимогам міліції. Згідно з нею, водія можуть навіть заарештувати.

Детально прописані і затяжні конфлікти. Приміром, коли водій-порушник закрився в авто. Під наглядом двох свідків, відеокамер і після попередження про наслідки дозволяється застосувати силу. Потім блокується авто (ззаду і спереду) іншими машинами або блокираторами, складається протокол і викликаються оперативники.

За словами співробітника проекту "Дорожний патруль" Антона Лисенка, багато рекомендацій з точки зору законності - сумнівні. Приміром, за непередачу документів даїшнику водієві може загрожувати лише штраф від 425 до 850 гривень, але не арешт. Щодо запису дій інспектора на відео, то запис з салону не може завадити співробітникові ДАІ. "Якщо ж знімаєте на вулиці, то є вірогідність опинитись на шляхи його руху. У такому разі інспектор може розцінити дії як перешкоду роботі. Краще відійти на кілька кроків і оголосити, що не хочете заважати виконанню службових обов'язків", - пояснює Лисенко.

ТСН