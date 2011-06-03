Єдиний обпечений на пожежі в готелі виявився народним депутатом

Народний депутат від Блоку Литвина Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ постраждав сьогодні під час пожежі в готелі «Україна».

Про це повідомляє газета «Сегодня» з посиланням на самого депутата.

"Я зараз на процедурах в лікарні. Дійсно, я намагався гасити вогонь руками, отримав невеликі опіки і надихався чадного газу. Кілька днів мені доведеться провести тут", - сказав виданню телефоном С. ГРИНЕВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми висновками експертів, причиною пожежі в столичному готелі «Україна», яка трапилася сьогодні у другій половині дня, могло стати коротке замкнення в системі кондиціонування в одному з номерів.

32 людини були евакуйовані, 6 - врятовані. За попередніми даними, постраждали троє осіб. Один госпіталізований з опіками I-II ступеня. Ще двох доставили в медичний заклад з підозрою на отруєння чадним газом.

О 17.54 пожежу було ліквідовано.