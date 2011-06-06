Екс-голова МВФ відмовився визнати оральний секс з покоївкою

Колишній керуючий директор Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН, звинувачуваний у сексуальних домаганнях до покоївки в Нью-Йорку, відмовився в суді визнати свою провину.

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse, слухання справи Д.СТРОСС-КАНА розпочалося в Нью-Йорку в понеділок, 6 червня.

За версією слідства, Д.СТРОСС-КАН 14 травня 2011 року в номері готелю Sofitel напав на покоївку, котра збиралася прибрати в приміщенні. Колишній керівник МФВ схилив жінку до орального сексу. Він був затриманий того ж дня на борту літака Air France перед вильотом до Парижа.

Раніше про невинуватість Д.СТРОСС-КАНА заявляв його адвокат Бенджамін БРАФМАН. Після затримання колишній керівник МВФ, який подав у відставку через сексуальний скандал, був узятий під варту і вийшов під заставу в один мільйон доларів лише 20 травня.

Д.СТРОСС-КАН дав згоду на проведення ДНК-експертизи, котра має показати, чи був у нього контакт з покоївкою. Наприкінці травня повідомлялося, що на одязі покоївки виявили сліди ДНК Д.СТРОСС-КАНА, проте згодом ці відомості були спростовані.

За даними The New York Post, адвокати Д.СТРОСС-КАНА мають намір на суді розповісти про порушення, допущені під час слідства, які поставлять під сумнів звинувачення на адресу колишнього керівника МВФ.

Перед засіданням у понеділок біля будинку суду зібралися більше ста покоївок на знак протесту проти сексуального насильства на роботі.

Наступного разу Д.СТРОСС-КАН постане перед судом 18 липня.