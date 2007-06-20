У Чорному морі браконьєри піймали... дайвера

У Чорному морі в Криму в "пастку" з браконьєрських сітей потрапив дайвер з білоруського міста Бобруйськ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського Главку МНС, група водолазів рятувальної станції «Чайка» під час проведення тренувальних занурення помітила, як чоловік у повній дайверській екіпіровці занурився у воду. Рятувальники зазначили, що буйок, за яким визначається рух водолаза, завмер на місці приблизно в 300 метрах від берега. Коли нерухомість буйка дуже затягнулася, водолази поспішили на допомогу дайверу.

Як виявилося, білоруський дайвер заплутався в залишках сітей, колись поставлених браконьєрами. Рятувальники звільнили дайвера з полону і допомогли йому дістатися берега.