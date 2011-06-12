Пожежа на даху будинку: постраждали четверо дітей
12:53, 12 червня 2011Разное
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Гралися з вогнем?
В Луганській області внаслідок пожежі постраждали четверо дітей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, вранці 11 червня у м. Червонопартизанськ Свердловського району Луганської області на даху п’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа.
Внаслідок пожежі постраждало четверо дітей (2001, 2003, 2005 та 2008 р.н.), яких з легким отруєнням продуктами горіння госпіталізовано до міської лікарні.
Пожежно-рятувальними підрозділами МНС пожежу ліквідовано.
Вогнем знищено двокімнатну квартиру і домашні речі, дах будинку на площі 1 тис. 560 кв. м та три квартири пошкоджено. Попередня причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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