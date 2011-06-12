Пожежа на даху будинку: постраждали четверо дітей

В Луганській області внаслідок пожежі постраждали четверо дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, вранці 11 червня у м. Червонопартизанськ Свердловського району Луганської області на даху п’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа.

Внаслідок пожежі постраждало четверо дітей (2001, 2003, 2005 та 2008 р.н.), яких з легким отруєнням продуктами горіння госпіталізовано до міської лікарні.

Пожежно-рятувальними підрозділами МНС пожежу ліквідовано.

Вогнем знищено двокімнатну квартиру і домашні речі, дах будинку на площі 1 тис. 560 кв. м та три квартири пошкоджено. Попередня причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.