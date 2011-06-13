Львовом ганяли на ретро-автомобілях (фото)

У Львові відбулися міжнародні перегони ретро-автомобілів.

Як повідомляє Zaxid.net, у ході змагань відбулися заїзди у шести класах автомобілів, включаючи шоу-перегони для дітей на електроавтомобілях.

Головну нагороду заїзду – Великий перехідний кубок «Леополіс гран прі» та Кубок Голови Львівської держадміністрації - отримав екіпаж №34 з Польщі на автомобілі MG TD 1952 року.

Кубок найкращому львівському екіпажу на трасі «Львівський трикутник» отримали водій Мирослав ГАРЦУЛА, штурман Андрій БАС на автомобілі BMW-321 (1938 року випуску), повідомили організатори.

У «Національному класі» Кубок п’ятиразового чемпіона України з ралі Василя Ростоцького виборов екіпаж №20 на автомобілі «Запорожець ЗАЗ-965».

Кубок міського голови Львова отримав екіпаж №2 з Варшави на автомобілі Fiat-Arbita 1933 року випуску (українцям цей автомобіль відомий за зйомками у фільмі «Ва банк»).

Оскільки, цьогорічне проведення змагань відбулося рівно за рік до ще однієї знакової події у Львові - Євро-2012, в рамках фестивалю було проведено масштабні навчання служб, що будуть залучені до забезпечення правопорядку під час Євро-2012.

Фото - УНІАН