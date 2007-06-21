Азовське море знову забруднили тонни замореної риби

Між селами Степанівка-1 та Новокостянтинівка Приазовського району на узбережжі Азовського моря площею близько 1,5 км довжиною та 1 метр шириною, виявлено замореного та напівзамореного бичка.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, причина замору риби - аномально висока температура води, що призводить до зменшення концентрації кисню.

До робіт по збору та утилізації загиблої риби залучено підрозділи МНС, бригади комунальних служб району, фахівці СЕС та екологів.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в Запорізькій області.