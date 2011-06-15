Джип врізався у КамАЗ: троє загиблих

У Макіївці Донецької області сталося лобове зіткнення автомобіля “Mitsubishi Outlander” і вантажного автомобіля „КамАЗ”.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди три особи загинули, повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій.

Як повідомили УНІАН в прес-службі управління ДАІ Донецької області, трагічне ДТП сталося вчора близько 19.00 у Кіровському районі міста Макіївки на технологічній дорозі каналу «Сіверський Донець» (у районі Ясиновського коксохімічного заводу). За попередніми даними, 40-річний водій автомобіля “Mitsubishi Outlander” не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого на закругленні дороги виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем КамАЗ, що рухався назустріч.

У результаті ДТП водій і двоє пасажирів іномарки (жінки віком 55-60 років) загинули, а водія вантажівки з переломом руки було доставлено до лікарні.

Причини дорожньо-транспортної пригоди розслідуються.