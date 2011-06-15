Кабмін скасував талони техогляду

18:35, 15 червня 2011
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У документи внесли відповідні зміни 

Кабінет Міністрів України (постанова від 9 червня ц.р. №620) вніс зміни до деяких постанов КМУ щодо відміни талона до посвідчення водія. Текст документа розміщений на сайті уряду.

Зокрема, виключено згадування талона в Правилах надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. №176; у Правилах дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. №1306; у порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. №606; а також – Переліку документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні.

Нагадаємо, 14 квітня ц.р. набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про відміну талона до посвідчення водія і вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху». Законом внесено зміну до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Закон України "Про дорожній рух". Внесено зміну в частину 9 статті 15 Закону України "Про дорожній рух", згідно з яким право на управління транспортними засобами відповідної категорії підтверджується тільки посвідченням водія транспортного засобу із встановленим терміном дії. Таким чином, ВР відмінила талон до посвідчення водія транспортного засобу.

 

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