ДТП на Московському мосту: розбилися шість машин (фоторепортаж)

У Києві на Московському мосту сталася масштабна ДТП, повідомляє "Сегодня". Водій автомобіля «Форд-Фієста» вискочив на смугу зустрічного руху: машина зіткнулася з «Деу», злетіла у повітря і впала на капот іншого «Форда», пролетіла над «Альфа-Ромео» і зупинилася під «Богданом».

Фото Магнолії ТВ