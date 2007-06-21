ДТП на Московському мосту: розбилися шість машин (фоторепортаж)

13:38, 21 червня 2007
Разное
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«Форд-Фієста» вискочив на смугу зустрічного руху

У Києві на Московському мосту сталася масштабна ДТП, повідомляє "Сегодня". Водій автомобіля «Форд-Фієста» вискочив на смугу зустрічного руху: машина зіткнулася з «Деу», злетіла у повітря і впала на капот іншого «Форда», пролетіла над «Альфа-Ромео» і зупинилася під «Богданом».

Фото Магнолії ТВ

 

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