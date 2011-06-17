У Сімферополі влаштують "День балалайки"

Щорічне міжнародне свято музикантів-народників - «День балалайки» - вперше відбудеться в Сімферополі 20-21 червня.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Сімферопольської міської ради.

Відбудуться три концерти: 20 червня - в музучилищі імені Чайковського і театрі естради, 21 червня - в кримськотатарському музично-драматичному театрі. Городяни послухають музикантів із України, Росії та Бразилії.

«На завершальному концерті виступлять всі учасники свята. Вони виконають твори, написані для балалайки, гітари, гармоні, баяна, акордеона і домри», - говориться в прес-релізі.

Заходи організував Російський клуб музикантів-народників (Москва), музучилище і театр естради Сімферополя, добродійний фонд «Православний Крим».