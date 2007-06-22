На Тернопільщині легковик зіткнувся з потягом: є жертви

Сьогодні о 1.35 у Тернопільській області на 12-му км перегону Тернопіль-Скала Подільська Львівської залізниці на залізничному переїзді (не обладнаний шлагбаумом) зіткнулись легковий автомобіль "Москвич-412" і вантажний потяг.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув водій автомобіля, а ще троє осіб постраждали, у тому числі підліток (1993 р.н.). Їх з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано.

Всього за добу на території України зареєстровано 185 ДТП, у яких загинуло 12 осіб та 233 - травмовано.