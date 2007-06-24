У центрі Києва з риштувань упав будівельник
11:18, 24 червня 2007Разное
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Чоловік порушив правила техніки безпеки
У центрі Києва, на вул. Антоновича, під час будівництва житлового будинку з конструкцій, розташованих на четвертому поверсі, впав та отримав важкі травми робітник - житель Черкаської області, 1962 року народження.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м.Києві, інцидент стався вдень 22 червня.
За попередніми даними, інцидент стався через порушення потерпілим правил техніки безпеки.
Будівельник перебуває у столичній лікарні швидкої медичної допомоги.
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