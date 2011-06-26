У Сумах з нагоди Дня Конституції з 26 по 28 червня пройде XII фестиваль духової музики «Сурми України».

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник міського відділу культури та туризму Наталія ЦИБУЛЬСЬКА, цього року планується участь у фестивалі 15 колективів (2 дитячих та 13 дорослих) з Сум, Києва, Одеси, Севастополя, Львова, Чернігова, Харкова, Полтави, а також турецького міста Бурса.

Всього до Сум приїдуть 440 музикантів, які виступатимуть разом із 200-ми сумськими. Суми будуть представляють чотири оркестри.

У неділю, 26 червня, відбудеться «презентаційний» концерт турецького колективу, а впродовж двох днів - 27 та 28 червня - оркестри гратимуть у Сумах з ранку до вечора. У День Конституції на стадіоні «Ювілейний» відбудеться великий гала-концерт.