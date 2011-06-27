Фестиваль ковальського мистецтва зібрав кілька тисяч людей

У Житомирі відбувся Другий Всеукраїнський фестиваль ковальського мистецтва.

Як передає кореспондент УНІАН, у ньому взяли участь майстри з усієї України. Серед них, відомі ковалі з Києва (Сергій ФІРСОВ), Львова (Святослав ЛЕВ), Донецька (Віктор МІХАЛЬОВ).

Зокрема, під час триденного фестивалю своє мистецтво продемонстрували представники творчої династії ковалів Артем ВОЛЬСЬКИЙ та Олексій КРИВОРУЧЕНКО.

Головним дійством стала робота на спільним проектом - виготовлення ковалями залізної декоративної композиції «Як ковалі щастя кували», яку передано у подарунок Житомиру.

Також ковалі проводили для житомирян та гостей міста майстер-класи.

Фестиваль відвідало кілька тисяч житомирян.

На святі виступили також члени військово-історичного клубу «Золота шпора», продемонструвавши власноруч виготовлені костюми часів Київської Русі та мистецтво лицарського бою часів середньовіччя.

Сьогодні представники обласної та міської влади вручили дипломи учасникам фестивалю, після чого відбулося його театралізоване урочисте закриття.