Піджак Майкла Джексона продали, щоб прогодувати тигрів

Біржовий торговець із штату Техас Мілтон Веррет купив на каліфорнійському аукціоні за 1,8 мільйона доларів чорно-червоний піджак, в якому знаменитий поп-співак Майкл Джексон 1983 року знявся в своєму кліпі "Трілер", повідомляє РІА Новости.

Піджак - один з двох, в яких співак знімався в широко популярному кліпі - був названий топ-лотом торгів і спочатку оцінювався від 200 до 400 тисяч доларів.

Частина коштів, виручених від продажу однієї з найбільш відомих речей Джексона, піде на підтримку заповідника "Шамбала", де живуть два улюбленці співака - бенгальські тигри Трілер і Сабу. Вони знайшли в заповіднику новий дім, після того, як Джексон за фінансовими обставинами в 2006 році мусив залишити свій маєток із зоопарком "Неверленд".

Сам піджак, за словами Веррета, вирушить у "турне" і послужить, аби зібрати кошти для дитячих добродійних організацій.