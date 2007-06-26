На глядачів авіашоу в Ірландії впали... двері вертольота (фото)

08:59, 26 червня 2007
Разное
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Міноборони офіційно вибачилося

Під час авіашоу, яке проходило неподалік ірландського міста Солтхілл від вертольота британських ПВС Merlin відірвалися двері і впали, поранивши трьох чоловік. 

За словами очевидців, фрагмент бойової машини падав з висоти приблизно 30 метрів. Вдарившись об землю, двері ще кілька разів досить високо підстрибнули.

Потерпілих було доставлено в лікарню, їх стан стабільний.

Міністерство оборони Об’єднаного королівства офіційно вибачилося у зв`язку з цим інцидентом.

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