На глядачів авіашоу в Ірландії впали... двері вертольота (фото)
08:59, 26 червня 2007Разное
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Міноборони офіційно вибачилося
Під час авіашоу, яке проходило неподалік ірландського міста Солтхілл від вертольота британських ПВС Merlin відірвалися двері і впали, поранивши трьох чоловік.
|Фото АР
За словами очевидців, фрагмент бойової машини падав з висоти приблизно 30 метрів. Вдарившись об землю, двері ще кілька разів досить високо підстрибнули.
Потерпілих було доставлено в лікарню, їх стан стабільний.
Міністерство оборони Об’єднаного королівства офіційно вибачилося у зв`язку з цим інцидентом.
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