На глядачів авіашоу в Ірландії впали... двері вертольота (фото)

Під час авіашоу, яке проходило неподалік ірландського міста Солтхілл від вертольота британських ПВС Merlin відірвалися двері і впали, поранивши трьох чоловік.

За словами очевидців, фрагмент бойової машини падав з висоти приблизно 30 метрів. Вдарившись об землю, двері ще кілька разів досить високо підстрибнули.

Потерпілих було доставлено в лікарню, їх стан стабільний.

Міністерство оборони Об’єднаного королівства офіційно вибачилося у зв`язку з цим інцидентом.

Сегодня