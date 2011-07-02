У Києві "День Дніпра"

2 липня кияни та гості міста відзначатимуть «День Дніпра».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, святкові заходи відбудуться у історичному серці міста – на Подолі.

В рамках свята о 10.00 на Дніпрі (Річковий вокзал) розпочнуться змагання з вітрильної регати серед яхт-клубів України. А о 16.00 на Контрактовій площі розпочнеться лицарський турнір, конкурс краси «Дніпровська русалонька» та виставка дитячих творчих робіт.

Завершиться дійство благодійним концертом кращих колективів України, Росії та Білорусі.

«День Дніпра» проводиться за ініціативи Всеукраїнського благодійного фонду «Дніпро».

У зв’язку з проведенням свята 2 липня з 11.00 до 22.00 на Контрактовій площі буде перекрито рух дорожнього транспорту.