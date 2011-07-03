У ДТП на Одещині загинули четверо людей

Вчора о 16.40 біля с. Яськи Біляївського району Одеської області на автошляху Одеса – Біляївка сталося зіткнення легкового автомобіля з мікроавтобусом.

Як повідомлдєя прес-служба МНС, внаслідок зіткнення легковик загорівся й у ньому загинули чотири людини, в тому числі дві дитини (1997 та 1999 р.н.).

Водія мікроавтобуса і його пасажира з травмами госпіталізовано.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Одеській області.