У ДТП на Одещині загинули четверо людей
11:59, 03 липня 2011Разное
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У тому числі дві дитини
Вчора о 16.40 біля с. Яськи Біляївського району Одеської області на автошляху Одеса – Біляївка сталося зіткнення легкового автомобіля з мікроавтобусом.
Як повідомлдєя прес-служба МНС, внаслідок зіткнення легковик загорівся й у ньому загинули чотири людини, в тому числі дві дитини (1997 та 1999 р.н.).
Водія мікроавтобуса і його пасажира з травмами госпіталізовано.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Одеській області.
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