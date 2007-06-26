У Києві перейменували дві вулиці

У Святошинському районі Києва перейменовано дві вулиці: вулицю Службову - на вулицю Василя Степанченка, проспект 50-річчя Жовтня – на проспект Леся Курбаса.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на сесії Київської міської ради, враховуючи звернення Міністерства культури і туризму України від 30 січня поточного року про перейменування або надання імені Леся Курбаса одній з вулиць міста, а також звернення одного з депутатів Київради про перейменування однієї з вулиць у Святошинському районі на честь гендиректора Київського авіаційного виробничого об’єднання Василя Степанченка.