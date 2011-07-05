Ціни на бензин і дизпальне знизилися

З 27 червня по 4 липня середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти знизилися на 0,2-0,9% (у середньому на 0,5%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу консалтингової групи «А-95», із 27 червня по 4 липня 2011 року середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

- на бензин А-80 – знизилися на 0,5%, або 60 грн./тонна, – до 11 950 грн./тонна;

- на бензин А-92 – знизилися на 0,9%, або 110 грн./тонна, – до 12 460 грн./тонна;

- на бензин А-95 – знизилися на 0,2%, або 30 грн./тонна, – до 12 820 грн./тонна;

- на дизельне пальне – знизилися на 0,3%, або 30 грн./тонна, – до 10 060 грн./тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.