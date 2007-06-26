Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав випускників навчальних закладів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО побажав випускникам навчальних закладів упевнено йти дорогою знань та професійної майстерності, збагачуватись духовною наснагою, любов`ю до своєї рідної землі, готовністю та вмінням працювати на її благо.

Президент України переконаний, що «спільними зусиллями, через грунтовні знання, професіоналізм та патріотизм ми забезпечимо процвітання України, входження її до кола розвинених європейських країн».

«Сьогодні, прощаючись з навчальним закладом, вклоніться своїм педагогам, віддайте їм свою шану й повагу за творчу, самовіддану працю, відповідальне ставлення до свого покликання, безкорисливе добро, яке вони дарували вам протягом років навчання», – зазначив Президент.