Сина Януковича зустрічав губернатор з хором і автомийкою

Учасники авторалі "UkraineTrophy2011" сьогодні проїхали вздовж українсько-білоруського кордону територією Рівненщини з села Глинне Рокитнівського району до райцентру Зарічне.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники перегонів подолали понад сотню кілометрів, перетнувши села Переброди, Смородськ (паромна переправа), Удрицьк, Тумань, Городище та Серники із середньою швидкістю 100 км/год. у супроводі автомобілів ДАІ.

Біля заповідних територій за рухом джипів та квадроциклів маршрутом гонки стежать представники місцевих політичних та громадсько-екологічних організацій з метою недопущення заїзду у ці місця.

За повідомленням місцевих активістів Української народної партії, спеціально для учасників авторалі в село Глинне привезли біотуалети, душові кімнати та автономне обладнання для мийки автомобілів. Зустріти учасників гонки, серед яких і син Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ, прибув голова Рівненської облдержадміністрації Василь БЕРТАШ, а з районного будинку культури привезли хор, який виступав на спеціально облаштованій для цього сцені. Усі ці заходи охороняли правоохоронці із спецпідрозділу „Беркут”.

За даними представників місцевої влади, селищному голові Зарічного, де ночуватимуть учасники ралі, було наказано облаштувати на березі річки Стир нову сцену для того, щоб на ній змогли виступити колективи з районного будинку культури. Для гостей також засмажили поросят та зварили юшку.

Зранку, 7 липня, учасники ралі візьмуть курс на Шацькі озера, що у Волинській області.

Рівненська обласна організація УНП висловила обурення з приводу того, що «спортивні змагання швидше нагадують прогулянку мажорів під прикриттям місцевої влади та правоохоронців». Як повідомляє прес-служба облорганізації партії, деякі місцеві жителі територій, по яких проліг маршрут гонки, висловлюють думку, що справжньою метою таких змагань є не спорт, а пошук місць для приватизації мисливських угідь.