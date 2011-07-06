Ринок весільних послуг потребує лідерів

7 липня у столиці назвуть лідерів ринку весільних послуг в Україні у 2011 році.

Як повідомили УНІАН організатори та засновники національного рейтингу Ukrainian Wedding Awards - всеукраїнського весільного фестивалю «Angel Fest» - цього року споживачі запропонували оцінити 300 компаній, що працюють на ринку весільних послуг. Рейтинг якості та інновацій весільного сервісу відбувся за 27 номінаціями.

«Найкращі компанії за критеріями «якість» і «ціна» обирав сам споживач. Протягом року на сайті фестивалю angelfest.com.ua проходило відкрите інтернет-голосування. Ми ставили за мету допомогти споживачеві зорієнтуватися у великій кількості вітчизняних та закордонних брендів, що працюють ринку весільно-святкового сервісу в Україні. Водночас рейтинг допоможе гідно відзначити досягнення брендів, які гарантують світовий рівень якості продукції та послуг», - зазначили організатори.

За правилами рейтингу, кожному із 27 лауреатів буде присвоєно статус «Кращий весільний товар або весільна послуга» в поточному сезоні.

Головна нагорода всеукраїнського рейтингу якості та інновацій весільного сервісу - «Весільний Ангел» - являє собою малу скульптурну форму, в образі дівчини-ангела, що символізує українську весільну традицію. Робота виконана в бронзі з написом «Ukrainian Weddings Awards». Автори твору - відомі українські художники Стас КАДОЧНИКОВ і Тетяна ЗАЙЦЕВА.

«Приз символізує прагнення до досконалості і вручається в кожній номінації претендентам, які мають найбільшу кількість балів від споживачів за результатами опитувань і голосувань», - зазначають організатори Ukrainian Wedding Awards.

За їх словами, лауреатів рейтингу обирали близько 100 тис. відвідувачів сайту за 11 критеріями.

У планах засновників заходу зробити рейтинг щорічним.