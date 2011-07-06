Матчук: скасування техогляду і довіреностей не додумані

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень», яким передбачено скасування техогляду автомобілів, не зможе по-справжньому запрацювати через 30 днів з дня його опублікування.

Таку думку в ефірі «5-го каналу» висловив народний депутат, член партійної групи «Наша Україна» Віктор МАТЧУК, повідомляє прес-служба партії.

На переконання депутата, за такий короткий час уряд, зокрема, не зможе технічно забезпечити виконання пункту про скасування вимоги щодо обов’язкової наявності у водія довіреності на керування транспортним засобом.

«Законом передбачено, що водій, користуючись чужим автомобілем, може не показувати доручення. Така практика існує, наприклад, у Сполучених Штатах. От тільки у США кожна міліцейська машина оснащена терміналом, завдяки якому поліцейський може на місці визначити, перебуває цей автомобіль у розшуку чи ні. Як ви гадаєте, українські автомобілі ДАІ оснащені такими терміналами? Очевидно, що ні. Прикінцеві положення закону зобов’язують Кабмін забезпечити таку технічну можливість за 30 днів. Ви собі можете уявити, по-перше, скільки це коштує, а по-друге, що це реально зробити за 30 днів в такій державі, як Україна, де взагалі немає централізованої бази даних, а є тільки регіональні бази?», - зауважив В.МАТЧУК.

Екс-губарнетор також сумнівається, що закон дасть змогу повністю подолати корупцію при проходженні техогляду для тих категорій автомобілів, для яких він залишиться обов’язковим. Застереження, зокрема, викликає передача повноважень з проведення техогляду до певних суб’єктів господарювання.

«В законі не прописано, які вимоги будуть до цих господарюючих суб’єктів і хто надаватиме право на здійснення перевірки. Разом із тим закон визначає, що бланки актів обстеження автомобілів будуть документами суворої звітності. Але хто і в якому порядку продаватиме цим суб’єктам господарювання такі бланки? За якою ціною вони продаватимуться? Крім того, такі суб’єкти господарювання повинні будуть мати доступ до загальнодержавної бази даних технічного контролю автомобілів. Хто і за якою ціною продаватиме доступ до цієї бази даних? Це все буде явно не безкоштовно», - вважає В.МАТЧУК.

За його словами, саме діяльність таких господарюючих суб’єктів є «вибухонебезпечною» і створює нові можливості для корупції.

«Вимоги до цих суб’єктів, які в подальшому проводитимуть техогляд, можна було прописати в законі. Тоді це було б публічно, це був би предмет відкритої дискусії у Верховній Раді. Натомість закон визначає, що це має зробити Кабінет міністрів. А це вже буде внутрішній документ, який мало хто бачитиме», - наголосив В.МАТЧУК.