Президент України нагадав, що саме тиск на Росію може привести до миру.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що вдруге говорив із президентом США Дональдом Трампом за останні два дні, продовжуючи детальну роботу над посиленням країни, включно з протиповітряною обороною (Систем Patriot та інших), далекобійністю тощо.

"Ми бачимо і чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам "Томагавки" - це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру", - заявив Зеленський у Telegram.

За словами українського лідера, він домовився з Трампом про те, щоб їхні команди обговорили все те, що їм вдалося обговорити. Це ж стосується енергетики та газу.

Відео дня

Що ще сказав Володимир Зеленський

Також Зеленський провів сьогодні розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, з яким також обговорював питання ППО і "стійкості" України.

"Ми домовилися, що наші військові передадуть Франції першочергові потреби, і ми прискорюємо постачання. Ми обговорили ситуацію на Запорізькій атомній станції. Ми можемо, як це вже було десятки разів, відремонтувати лінії енергопостачання станції і гарантувати безпеку станції - і саме український контроль, наші українські фахівці, є стовідсотковою гарантією безпеки", - наголосив президент України.

Він додав, що російські окупанти не зацікавлені повертати безпеку, тому їх потрібно змусити це зробити. Зокрема, потрібна "більш чітка і чесна позиція МАГАТЕ". Адже ЗАЕС продовжує перебувати в блекауті - майже три тижні поспіль працюючи на генераторах.

Останні заяви Володимира Зеленського

Раніше УНІАН повідомляв, що після розмови з Трампом Зеленський заговорив про хороші варіанти посилення України. "Я привітав Трампа з успіхом і угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені", - наголосив президент України.

Крім того, український лідер розповів, що Росія користується ситуацією на Близькому Сході для ескалації ударів по Україні. "Аморальність злочинів така, що кожного дня росіяни вбивають наших людей", - наголосив він.

Вас також можуть зацікавити новини: