Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що вдруге говорив із президентом США Дональдом Трампом за останні два дні, продовжуючи детальну роботу над посиленням країни, включно з протиповітряною обороною (Систем Patriot та інших), далекобійністю тощо.
"Ми бачимо і чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам "Томагавки" - це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру", - заявив Зеленський у Telegram.
За словами українського лідера, він домовився з Трампом про те, щоб їхні команди обговорили все те, що їм вдалося обговорити. Це ж стосується енергетики та газу.
Що ще сказав Володимир Зеленський
Також Зеленський провів сьогодні розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, з яким також обговорював питання ППО і "стійкості" України.
"Ми домовилися, що наші військові передадуть Франції першочергові потреби, і ми прискорюємо постачання. Ми обговорили ситуацію на Запорізькій атомній станції. Ми можемо, як це вже було десятки разів, відремонтувати лінії енергопостачання станції і гарантувати безпеку станції - і саме український контроль, наші українські фахівці, є стовідсотковою гарантією безпеки", - наголосив президент України.
Він додав, що російські окупанти не зацікавлені повертати безпеку, тому їх потрібно змусити це зробити. Зокрема, потрібна "більш чітка і чесна позиція МАГАТЕ". Адже ЗАЕС продовжує перебувати в блекауті - майже три тижні поспіль працюючи на генераторах.
Останні заяви Володимира Зеленського
Раніше УНІАН повідомляв, що після розмови з Трампом Зеленський заговорив про хороші варіанти посилення України. "Я привітав Трампа з успіхом і угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені", - наголосив президент України.
Крім того, український лідер розповів, що Росія користується ситуацією на Близькому Сході для ескалації ударів по Україні. "Аморальність злочинів така, що кожного дня росіяни вбивають наших людей", - наголосив він.