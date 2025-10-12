Також Зеленський розкрив деталі своєї розмови з Трампом.

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи схвалив президент США Дональд Трамп передачу ракет Tomahawk нашій країні. Про це він висловився в інтерв'ю Fox News.

Чи готовий Трамп передати ракети Tomahawk Україні

На запитання про те, чи схвалив американський лідер передачу ракет Україні, Зеленський відповів, що поки робота над цим питанням триває.

"Я чекаю рішення президента Трампа. Так, звичайно, ми розраховуємо на такі рішення, але подивимося", - сказав президент України.

Деталі розмови між Зеленським і Трампом

Також Зеленський прокоментував свою розмову з Трампом, яка відбулася 12 жовтня. Він поділився, що президент США визнав, що в Україні ситуація складніша, ніж на Близькому Сході.

"Ми не порівнюємо, знаєте, втрати, адже це боляче скрізь, у будь-якій точці світу. І я не хочу порівнювати, але в нас велика війна, а Росія - велика за розміром країна, справді велика країна, і вони розпочали першу окупацію понад 10 років тому", - додав президент України.

Крім того, Зеленський розповів, що в розмові з Трампом він наполіг на тому, що для реального тиску на російського диктатора Володимира Путіна потрібні дві речі - посилення протиповітряної оборони України та наявність зброї дальнього радіусу дії.

"Це залежить від нашого внутрішнього виробництва і, звісно, від американської сторони, тому що США мають "Томагавки" та інші речі, які можна використовувати у військовому секторі", - наголосив Зеленський.

Також у президента України запитали, що, на його думку, необхідно для того, щоб переломити хід повномасштабної війни проти України.

"Є речі дуже болючі для агресора, такого як Росія. Коли такі сильні країни, як США, європейські країни, Канада і Японія, використовують такі інструменти, як санкції і мита, насамперед щодо енергоносіїв, потім флоту, банківської системи і щодо інших потреб, критичних мінералів, це дійсно впливає на внутрішні справи", - відповів він.

Зеленський вважає, що якщо США введуть проти Росії всі санкції і позбавлять Москву можливості обходити обмеження, це може переломити хід війни проти України. Також він закликав Трампа не синхронізувати обмеження США щодо Москви з європейськими санкціями.

У чому головна проблема з передачею Tomahawk Україні

Раніше народний депутат від "Слуги народу", заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв у коментарі УНІАН заявив, що у США сприймають передачу ракет Tomahawk Україні як певний крок до ескалації у відносинах із Росією. Він зазначив, що Вашингтон може обмежити використання цих ракет, навіть якщо він передасть їх Україні.

Чернєв пояснив, що США можуть дозволити Україні наносити удари тільки "по тих цілях, по яких вони дозволять їх використовувати, а не по тих, які ми вважаємо пріоритетними в глибині РФ". Пізніше, додав парламентарій, можливо, буде розширення радіусу дії цих ракет.

