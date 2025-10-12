Досі Сили оборони не використовували безпілотники такого типу.

Державний концерн "Укроборонпром" уклав угоду з американською фірмою LeVanta Tech щодо розробки інноваційних "літально-плавальних" дронів. Про це повідомляє Defence Blog.

Видання посилається на заяву гендиректора "Укроборонпрому" Германа Сметаніна. За його словами, співпраця з LeVanta Tech Inc. відкриває нові можливості для розвитку концепції "літально-плавальних" систем.

"Плануємо разом напрацьовувати рішення для підвищення швидкості та стійкості наших виробів. Ми зацікавлені розвивати виробництво на території України, а також організувати навчання для наших Зброярів", - заявив він.

Як зазначає Defence Blog, LeVanta Tech відома своїми розробками дронів, що використовують принцип "приземного ефекту". Цей аеродинамічний феномен виникає, коли крило працює на низькій висоті над поверхнею землі чи води, що зменшує аеродинамічний опір і підвищує ефективність підйомної сили. За даними компанії, такі системи знижують опір до 50% і підвищують співвідношення підйомної сили до опору до 20–30, тоді як для звичайних літаків цей показник становить 15–20.

Сернед доробок LeVanta Tech є сімейство гібридних дронів Halia, що поєднують характеристики літаків із нерухомим крилом і моторних човнів. Ці апарати рухаються на висоті кількох метрів над поверхнею, використовуючи "приземний ефект" для досягнення вищої швидкості, економії пального та зниження помітності для радарів.

"Поєднання досвіду LeVanta у сфері БПЛА-екранопланів та зростаючого сектору безпілотних систем в Україні може призвести до створення нового покоління морських дронів, здатних гнучко працювати як у повітряному, так і в морському середовищі", - пише Defence Blog.

