Зеленський підкреслив, що необхідно перешкодити Росії продовжувати війну.

Якщо США передадуть Україні ракети Tomahawk, то удари завдаватимуться виключно по російських військових цілях. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.

"Йдеться виключно про військові цілі. Ми ніколи, навіть з усім болем від втрати наших родин, дітей і військових - наш народ ніколи не завдавав ударів по їхніх цивільних. У цьому велика різниця між Україною і Росією", - сказав український лідер.

Зеленський зазначив, що росіяни продають енергоносії, отримують гроші, після чого вкладають їх у військову сферу. Саме тому це військові цілі для України.

"Важливо зменшити можливість Росії продовжувати цю тривалу війну. Це єдиний спосіб, як це зробити", - пояснив президент України.

Також Зеленський заявив, що необхідно посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, це можна зробити дипломатично, або натиснути на полі бою.

Зеленський про постачання ракет Tomahawk

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів, чи схвалив президент США Дональд Трамп передачу ракет Tomahawk нашій країні. За його словами, поки що робота над цим питанням триває.

Зеленський зазначив, що чекає на рішення Трампа. Він додав, що Україна розраховує на постачання цих ракет.

