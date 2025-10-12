У неї почалися конфлікти з командуванням, яке знало, що вона хоче перевестися, але їй не дозволяли цього зробити.

До самовільного залишення частини (СЗЧ) військовослужбовицю підштовхнуло переведення з посади снайпера на посаду оператора польової лазні.

Про це в інтервʼю "Армія TV" розповіла розвідниця та пілотеса 33 окремого штурмового полку з позивним "Султан". "Крайньою точкою стало… Взвод наш розформували, розкидали кого куди: кого в різні механізовані батальйони на різні посади, а мене, як познущалися, вдарили по найболючішому - кинули у взвод матеріально-технічного забезпечення на посаду оператор польової лазні", - сказала вона.

Водночас для "Султан", яка завжди хотіла бути "на бойових", це було "ударом нижче пояса". "Куди мене в тил заперли? Що це таке? Була снайпером, стала банщиком", - зазначила військовослужбовиця і додала, що побратими насміхалися з неї.

Так, знайомий порадив їй піти в СЗЧ заради переведення служити в інше місце. Водночас далі, коли вона прибула до батальйону резерву, їй "трішки крила обламали" і сказали, що за відношенням її не відпустять, і служити вона піде туди, куди її відправлять.

"Нас там "маринували" з побратимом 2,5 місяці", - сказала "Султан" і додала, що згодом їм сказали збирати речі, і що вони їдуть до 110 бригади.

Пізніше вона через "Армія+" перевелася до 33 окремого штурмового полку. Деяким її побратимам відношення про переведення підписували не відразу.

"Султан" також висловилася за те, аби існувала різна градація покарань стосовно тих, хто вчинив СЗЧ, перебуваючи на тилових і на бойових посадах:

"Ми побули в СЗЧ зовсім недовго, для того, щоб перевестися. А є люди, які йдуть в СЗЧ з метою не повертатися. Просто десь заховатися і не продовжувати службу. Мабуть, з такими людьми треба трішки інакше спілкуватися. Все, мабуть, повинно мати більш індивідуальний підхід", - сказала вона.

Проблема СЗЧ в Україні

Як повідомлялося, раніше Ігор Луценко, військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки зазначав, що тільки минулого місяця, за офіційними даними, у СЗЧ пішли 19 тис. 44 особи. А з початку року близько 160 тис. військових.

За словами Луценка, це не точна цифра, випадків СЗЧ набагато більше, а 160 ис. це кількість зареєстрованих кримінальних проваджень щодо СЗЧ в Державному бюро розслідувань.

