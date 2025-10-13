Президент США вкотре заявив, що російський диктатор повинен закінчити агресію проти України.

Президент США Дональд Трамп не виключив, що вирішить передати Україні ракети Tomahawk, повідомляє Telegram-канал Clash Report.

За словами очільника Білого дому, Україна хотіла б отримати не тільки ракети Tomahawk, вона також потребує й ракети Patriot.

"Україна дуже потребує ракет Patriot. Вони хотіли б отримати ракети Tomahawk. Побачимо", - сказав президент США.

При цьому, він не виключив, що йому доведеться поговорити про це з Росією. Водночас, він не виключає, що його рішення про передачу ракет Україні призведе до ще більшої ескалації ситуації.

"Ракети Tomahawk - це новий крок агресії. Якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм ракети Tomahawk. Це неймовірна, дуже потужна зброя", - заявив Трамп.

Також президент США в черговий раз наголосив, що Путін повинен закінчити агресію проти України.

"Якщо Путін не вирішить проблему, це буде для нього недобре", – додав президент США.

Ракети Tomahawk для України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі отримання від США ракет Tomahawk, удари завдаватимуться виключно по російських військових цілях. Зеленський підкреслив, що Україна ніколи не завдавала ударів по цивільних в Росії на відміну від ворога. Президент України додав, що в цьому велика різниця між Росією та Україною.

Також ми писали, що Зеленський поділився, що за останні два дні він вже двічі розмовляв з президентом США. Він розповів, що вони обговорювали посилення країни, включно з протиповітряною обороною. Зеленський зазначив, що Росія боїться, що американці можуть дати нам "Томагавки". Тому, на думку президента України, це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру.

