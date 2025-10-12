Деякі з монет у скарбі дуже рідкісні, зокрема кілька "єпископських монет".

Чоловік, який копав черв'яків на своїй дачі під Стокгольмом, знайшов колосальний скарб, у якому було 20 тис. срібних монет раннього Середньовіччя.

Як пише Livescience, чоловік, який вирушив по черв'яків, зробив відкриття всього свого життя. У мідному казані, сильно пошкодженому часом, монети були перемішані з перлами, підвісками і срібними перстнями.

Чоловік повідомив про знахідку місцевій владі і тепер археологи вивчають скарби.

"Це один із найбільших срібних скарбів раннього Середньовіччя, знайдених у Швеції", - прокоментувала Софія Андерссон, антиквар з Окружної ради Стокгольма.

Попередній аналіз показав, що більшість срібних монет датуються XII століттям. На деяких з них є напис KANUTUS - латинське ім'я Кнута, що означає, що їх було викарбувано за часів правління шведського короля Кнута Ерікссона, який правив з 1173 по 1195 рік.

Деякі з монет рідкісні, зокрема кілька "єпископських монет", викарбуваних впливовими єпископами, йдеться в заяві. На цих монетах зображено єпископа, який тримає пастуший посох, який широко використовувався духовенством як символ їхнього служіння.

"Це абсолютно унікально; у нас немає інших середньовічних скарбів зі Стокгольма, ще й таких великих", - сказала Лін Аннербек, директор Стокгольмського музею Середньовіччя.

Аннербек зазначив, що Стокгольма наприкінці XII століття не існувало; офіційно його було засновано 1252 року, а до кінця XIII століття він став найбільшим містом Швеції.

Що стосується причин поховання скарбу, то, за словами Аннербек, кінець XII століття був "неясним часом", коли шведи намагалися колонізувати частини Фінляндії.

"Тому ми вважаємо, що багато хто ховав скарби, щоб зберегти їх у сімейному володінні. Той факт, що срібло перемішане з перлами та іншими коштовностями, створює враження, що це чиєсь заховане багатство", - припустила Аннербек.

