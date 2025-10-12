Група приблизно з 10 російських військових стояла посеред дороги, якою також користуються естонці.

Естонія тимчасово закрила для своїх громадян доступ до дороги, яка проходить через Саатсеський чобіт у Росії. Причиною стало те, що на цій дорозі помітили групу російських солдатів, пише Associated Press.

Представники департаменту поліції та прикордонної служби Естонії розповіли журналістам, що закриття доступу до дороги відбулося в п'ятницю, 10 жовтня, після того, як прикордонники помітили більший, ніж зазвичай, підрозділ, який рухається територією РФ. Зазначається, що рішення було ухвалено для забезпечення безпеки людей в Естонії.

За попередніми даними, група російських солдатів складалася з приблизно 10 осіб. У департаменті поліції та прикордонної служби Естонії зазначили, що вони стояли посеред дороги, якою також користуються естонці.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро 11 жовтня повідомив, що російські військові покинули цю ділянку дороги. За його словами, ситуація спокійна, але дорога залишиться закритою щонайменше до вівторка, 14 жовтня.

"Прямої загрози війни немає. Це постійно підтверджують естонські збройні сили. Інцидент у Саатсе не змінив ситуацію", - сказав Таро.

Крім того, сьогодні, 12 жовтня, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна на своїй сторінці в соцмережі X запевнив, що заяви про те, що ситуація на естонсько-російському кордоні нібито "стає напруженою", перебільшені.

"У довгостроковій перспективі ми плануємо повністю припинити використання цієї дороги. Уже є альтернативний маршрут, що оминає територію Росії, а новий перебуває у стадії будівництва. Нинішній стан справ є історичною аномалією. Щоб було ясно: на кордоні не відбувається нічого гострого", - написав він.

В Естонії винесли вирок військовому, який шпигував на користь РФ

Раніше суд визнав винним громадянина Естонії Івана Дмитрієва в розвідувальній діяльності на користь Росії. Йому присудили 4 роки і 11 місяців ув'язнення, а також штраф у розмірі 2215 євро.

За даними слідства, Дмитрієв із березня до травня 2025 року співпрацював з офіцером оперативного відділу прикордонної служби ФСБ. Він передавав йому інформацію для спецслужб Росії.

