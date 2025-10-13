Віцепрезидент США зазначив, що ХАМАС утримує 20 живих заручників.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС є "чудовим досягненням" адміністрації президента США Дональда Трампа. Таку заяву він зробив в ефірі програми ABC News "This Week".

"Ми повинні пам'ятати, що це чудове досягнення адміністрації, яка справді обрала нетрадиційний шлях у дипломатії. І я думаю, що це головний висновок. Президент США доручив Марко Рубіо, Джареду Кушнеру та Стіву Віткоффу (держсекретар США, зять Трампа, та спеціальний посланник США на Близькому Сході відповідно - УНІАН), за його словами, укласти угоду, поговорити з арабськими країнами Перської затоки, поговорити з Ізраїлем, знайти точки дотику та, фактично, знайти спосіб домогтися цього", - поділився Венс.

Віцепрезидент США зазначив, що ХАМАС утримує 20 живих заручників. За його словами, їх мають звільнити протягом наступних 24 годин.

"Ми перебуваємо на порозі справжнього миру на Близькому Сході, дійсно, вперше в моєму житті", - запевнив Венс.

Також віцепрезидент США додав, що американські військові контролюватимуть дотримання умов перемир'я. Проте солдати США не будуть присутні безпосередньо в Ізраїлі або Газі.

"У це входить все: від забезпечення того, щоб ізраїльські війська перебували на узгодженій лінії, до забезпечення того, щоб ХАМАС не нападав на невинних ізраїльтян, роблячи все можливе для того, щоб створений нами мир був стійким і довговічним. Але ідея про те, що ми матимемо війська на землі в Газі, в Ізраїлі, - це не входить у наші наміри," - пояснив Венс.

Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану щодо Гази. За його словами, це означає, що всі заручники скоро будуть звільнені.

Крім того, Трамп додав, що Ізраїль відведе свої війська до узгодженої лінії. Президент США стверджує, що це стане першим кроком до "міцного, тривалого і вічного миру".

