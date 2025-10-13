Учені з'ясували, що секрет довголіття павука - у його способі життя.

Павук №16 - це кличка самиці виду Gaius villosus, яка увійла в історію завдяки тому, що прожила рекордні 43 роки. Це найдовший зафіксований наукою вік павука, пише indiandefencereview.com.

Зазначається, що вивчення життя Павука №16 в дикій природі Західної Австралії дало вченим унікальні знання про мігаломорфних павуків, їхню поведінку та екосистеми. Це дивовижне довголіття учені описали в довготривалому дослідженні, опублікованому в журналі Pacific Conservation Biology.

Цікаво, що, попри свій вік, павук загинув не від старості, а через паразитичну осу, і це свідчить про крихкий баланс життя у природі.

Історія Павука №16 стартувала у 1974 році, коли біологиня Барбара Йорк Мейн розпочала довгострокове дослідження в заповіднику Норт-Бангулла поблизу Тамміна, на південному заході Австралії. Вона мала на меті вивчити динаміку популяції та поведінку павуків-пастухів (trapdoor spiders).

Більшість інших павуків у дослідженні не прожили довго, а от самиця, відома як Павук №16, перевершила всі очікування і встановила світовий рекорд.

"Наскільки нам відомо, це найстаріший павук у світі, а його довге життя дало нам змогу глибше дослідити поведінку й популяційну динаміку павуків-пастухів", - розповіла біологиня Ліанда Мейсон зі Школи молекулярних і біологічних наук.

Секрет довголіття павука

Мейн дійшла висновку, що секрет довголіття цього павука - у способі життя. Цьому сприяли, зокрема, проживання в незайманих природних чагарниках, малорухливість і дуже низький метаболізм.

Учені розповіли, що павуки-пастухи, на відміну від більш рухливих видів, проводять усе життя в одній норі. Їхня малорухливість дозволяє економити енергію та уникати багатьох ризиків.

"Ми з’ясували, що тривале життя павуків-пастухів зумовлене їхніми біологічними особливостями - проживанням у недоторканому середовищі, осілим способом життя та низьким метаболізмом", - пояснила Мейсон.

Павук №16 перебував в ізоляції і виживав завдяки здобичі, яка випадково наближалася до нори. При цьому він не полював активно, а покладався на маскування й терпіння - стратегію, що забезпечила надзвичайну тривалість життя.

Від чого загинув павук

Попри унікальне довголіття, історія Павука №16 завершилася трагічно. У 2016 році вчені виявили, що кришку його нори пробила паразитична оса. Вона відклала яйця в тіло павука, а личинки згодом з’їли його зсередини.

"Останній раз Павука №16 бачили живим за пів року до цього. Його смерть стала нагадуванням, що навіть найвитриваліші створіння не застраховані від небезпек природи", - йдеться у статті.

Зазначається, що життя Павука №16 - це історія про виживання, сталість і гармонію з природою. Він прожив 43 роки, споживаючи мінімум ресурсів і не порушуючи балансу довкілля. Учені вважають, що спосіб життя павука може слугувати натхненням для людей у прагненні до екологічної стійкості.

"Коли ми розбудовуємо світ із використанням сталих технологій і вдосконалюємо управління природними ресурсами, ми можемо надихатися прикладом давнього павука і багатим біорізноманіттям, яке він уособлював", - підсумувала Мейсон.

Інші новини про павуків

Раніше УНІАН розповідав про одного з найдивніших павуків у світі - верблюжого павука (сольпугу), який може досягати завдовжки 15 сантиметрів і має величезні щелепи. Зазначалося, що верблюжі павуки, попри свою назву, не є павуками, а павукоподібними. Вони трапляються на всіх континентах, крім Австралії та Антарктиди.

Також ми писали, що на Одещині дослідники зустріли нового отруйного павука. Йдеться про хеіракантіума, або жовтосумого павука, якого вдалося побачити в Національному природному парку "Тузлівські лимани". Ареал його охоплює субтропіки Середземномор'я, але нещодавно він "дійшов" і до України.

