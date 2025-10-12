Більше половини регіонів Росії потерпають від дефіциту палива на тлі рекордних атак України по НПЗ окупантів.

Перебої з постачанням бензину, зафіксовані в серпні на Далекому Сході РФ, поширилися щонайменше на 57 регіонів країни. Повідомляється, що частина автозаправок припиняє роботу, вартість палива зростає, а влада країни-окупанта вже оголосила про заборону експорту нафтопродуктів до кінця року.

Ситуація розвивається на тлі рекордного числа ударів України по російських енергетичних об'єктах, зокрема по нафтопереробних заводах, пише BBC. Ці підприємства забезпечують виробництво бензину та інших нафтопродуктів, і перебої в їхній роботі посилюють дефіцит.

Жителі різних регіонів вказують на черги на АЗС, обмежений відпуск пального та відсутність окремих марок бензину. Повідомляється, що перші повідомлення про проблеми надійшли з Далекого Сходу - із Забайкалля, Примор'я та Сахалінської області.

Відео дня

Там інфраструктура постачання спирається лише на два великі нафтопереробні заводи, і саме тут було запроваджено обмеження і продаж палива за талонами. Ситуація поступово охопила значну частину території країни.

Інші новини про результати ударів України по російських НПЗ

Раніше УНІАН повідомляв, що лише нещодавно дрони вразили російський НПЗ за 1400 кілометрів від кордону з Україною. Був вражений "Башнафта-УНПЗ". Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів РФ.

Крім того, ми також розповідали, чи зупинять методичні удари по "гаманцю Кремля" війну в Україні. І справді, однієї лише нестачі нафти може бути достатньо, щоб зупинити "російського ведмедя", вважає експерт Майкл Бонер.

Вас також можуть зацікавити новини: