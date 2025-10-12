На думку президента України, РФ зараз користується тим, що Близький Схід та внутрішня тематика в кожній країні отримують максимум уваги.

Президент України Володимир Зеленський розповів президенту Франції Еммануелю Макрону про першочергові потреби нашої країни у контексті протидії російським ударам. Про це український лідер повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Говорив з президентом Еммануелем Макроном. Дякую за те, що Франція так багато робить для захисту життя", - йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, він поінформував французького колегу про першочергові потреби України, передусім ППО – необхідні системи та ракети.

"Росія зараз користується моментом – тим, що Близький Схід та внутрішня тематика в кожній країні отримують максимум уваги. Російські удари стали більш підлими. Обговорили, як цьому протидіяти. Зокрема працюємо для розширення програми PURL", - зазначив президент України.

Він додав, що також скоординував з Макроном контакти з іншими партнерами й дипломатичні заходи наступних тижнів:

"Працюємо, щоб тиску на Росію стало більше".

ППО України: важливі новини

Як повідомляв УНІАН, напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розкрив ефективність ППО України. За його словами, вона демонструє ефективність на рівні близько 74%, проте треба докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури і логістики.

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко нещодавно заявляв, що ефективність Patriot в Україні впала з 42% до 6%. Він розповів, що російські окупанти модернізували свої комплекси для застосування балістичних ракет, і це значно вплинуло на їхню ефективність. Генерал-лейтенант додав, що Україна вже зібрала всю необхідну інформацію та статистику й передала її компаніям-виробникам цих засобів ураження.

Народний депутат Сергій Нагорняк назвав єдину зброю, здатну захистити українську енергетику від "Шахедів". Це, на його думку, гелікоптери. А тим часом мобільні вогневі групи стали вже не дієві. Він повідомив, що Україні потрібно 100 гелікоптерів, якими "можна спокійно збивати "Шахеди"", щоб вони не долітали до об'єктів енергетики.

