Росіяни не можуть розпочати генеральний штурм Куп'янська через логістичні проблеми. Про це в коментарі "Еспресо" розповів командир 3-го батальйону оперативного призначення 15 бригади НГУ "Кара-Даг" Андрій Кусков із позивним "Цезар".

Він зауважив, що російські сили змушені діяти з плацдарму, відрізаного від основних сил річкою Оскіл.

"В росіян сьогодні немає можливостей провести масштабний наступ на Купʼянському напрямку. Вони мають логістичні проблеми. Зокрема, саме переправи через річку Оскіл. Через що вони не можуть накопичувати значні сили та засоби, щоб провести масштабний наступ", - пояснив Кусков.

За його словами, ворог намагається постійно штурмувати місто малими групами. І хоч ці штурми здійснюють тиск на Сили оборони, вони не можуть призвести до зміни оперативної і тим паче стратегічної ситуації.

Крім того, за словами Кускова, настання осені грає на руку українським оборонцям на цьому напрямку.

"Те, що зараз змінюється погода, для нас на краще. Адже, ворог продовжує використовувати природні укриття, яких у Харківській області дуже багато. Зокрема, ліси. Це для нас було проблемою. Зараз фактично листя опадає і нам з кожним тижнем стає легше виявляти ворога. Коли у нас була можливість так само мати це природне укриття ми посилились і добре укріпились на своїх позиціях", - додав він.

Як писав УНІАН, тактика дій українських сил при відбитті російських штурмів помітно змінилася за останні роки. Якщо раніше головним пріоритетом для знищення була ворожа техніка, то тепер у першу чергу намагаються знищувати піхоту.

Також ми розповідали, що українські оборонці вибили росіян із села Малі Щербаки на Запоріжжі. Однак росіяни своєю чергою просунулися на кількох ділянках фронту на Куп'янському, Лиманському та Олександрівському напрямках.

