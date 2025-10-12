Цікаві птахи, пересуваючись по воді зі швидкістю майже 40 км/год.

Українські полярники показали зграю найшвидших у світі пінгвінів – субантарктичних, які зазвичай селяться на острові Галіндез, де розташована полярна станція "Академік Вернадський".

На відео Національного антарктичного наукового центру видно, як велика кількість пінгвінів пливуть з такою швидкістю, немов невеликі чорно-білі торпеди. Зазначається, що зграя на запису або вирушає на обід, або вже повертається з нього.

"На відео - субантарктичні пінгвіни. Вони є найшвидшими з усіх пінгвінів і можуть розганятися до 36 км/год. Саме ці птахи гніздують навколо "Вернадського": на нашому острові площею один квадратний кілометр їхня кількість уже сягала 7 тисяч!", - наголосили науковці.

Також йдеться, що біологи 30-ї експедиції відзначають: найімовірніше велике повернення пінгвінів на острів Галіндез відбулося. Птахи займають місця для гніздування та залицяються.

Новини українських полярників

Нагадаємо, нещодавно українські полярники на острові Галіндез, неподалік станції "Академік Вернадський", несподівано зустріли імператорського пінгвіна.

Річ у тому, що пінгвіни цього виду не мешкають в районі станції, а надають перевагу холоднішим районам Антарктики - найближча їхня колонія розташована за понад 300 км від острова Галіндез. А цього "гостя" побачили за кілька кілометрів від станції, коли він сидів на крижині.

