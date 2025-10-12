Франція засудила російські удари по критично важливих об'єктах інфраструктури України.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що війні в Україні необхідно покласти край. За його словами, якщо РФ продовжить відмовлятися від мирних переговорів, то вона нестиме за це відповідальність. Таку заяву французький лідер зробив на своїй сторінці в соцмережі X.

"У той час як угода, досягнута в Газі, дає надію на мир на Близькому Сході, в Україні також необхідно покласти край війні. Якщо Росія і далі наполягатиме на своїй войовничій позиції і відмовлятиметься сідати за стіл переговорів, їй доведеться за це заплатити", - написав Макрон.

Президент Франції додав, що Париж засуджує російські удари по критично важливих об'єктах інфраструктури України. Він зазначив, що його країна разом із партнерами вивчають можливості надання необхідної допомоги для відновлення і забезпечення базових послуг.

"Франція як ніколи раніше підтримує Україну і мобілізує свої сили в рамках Коаліції охочих", - підкреслив Макрон.

Зеленський розповів Макрону про першочергові потреби України

Нагадаємо, що сьогодні, 12 жовтня, президент України Володимир Зеленський розповів президенту Франції Емманюелю Макрону про першочергові потреби України в контексті протидії російським ударам. Він зазначив, що нашій країні необхідні системи ППО і ракети до них.

Зеленський додав, що також скоординував із Макроном контакти з іншими партнерами та дипломатичні заходи наступних тижнів.

