Ушаков обурився, що європейці тепер "говорять одним голосом".

У Росії звинуватили Україну в неготовності до миру і до прийняття домовленостей, досягнутих під час зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці. Про це в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну заявив радник Путіна Дмитро Ушаков.

Він заявив, що в питаннях мирного врегулювання "основою є ті домовленості, яких два президенти досягли в Анкориджі", водночас заявив, що Україна не хоче просувати ці домовленості".

"Щоб їх просунути, потрібно боротися, потрібно переконувати людей... Поки що не дуже всі переконуються. Але те, що (це) є основою можливого врегулювання - це точно", - заявив Ушаков.

При цьому Ушаков вкрай обурився негативним ставленням Європи до Росії і висловив здивування згуртованості європейських лідерів.

"Там такий ступінь ненависті, згуртованої ненависті європейців по відношенню до Росії... Я дивуюся тому, що на тлі цієї ненависті європейці могли так консолідуватися. Я не міг раніше уявити, що Європа щодо Росії буде говорити одним голосом, причому вкрай войовничим", - поскаржився путінський радник.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Раніше повідомлялося, що Путін під час зустрічі на Алясці Путін зажадав передати Росії весь Донбас. При цьому він відмовився від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яку розраховував організувати Дональд Трамп.

Відсутність відчутних результатів від саміту погіршила ставлення Трампа до Путіна і вплинула на його позицію щодо допомоги Україні. Так, в останні місяці США надають Україні розвіддані для ударів по РФ, а також Трамп розглядає можливість передачі Україні ракет "Томагавк".

