Підготовка екіпажу корабля вже триває

Українські Військово-морські сили (ВМС) ЗСУ отримали від Нідерландів протимінний корабель типу Alkmaar.

Про це йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ в соцмережі. Там зазначили, що до кінця року очікується передачу ще одного. "Підготовка екіпажу вже триває", - додали в ВМС ЗСУ.

Крім цього, у повідомленні йдеться, що керівництво ВМС ЗСУ провело зустріч з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом та головнокомандувачем збройних сил Нідерландів генералом Онно Айхельсхаймом.

Сторони обговорили безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні, перспективи подальшої взаємодії та обмін досвідом ведення сучасної технологічної війни для посилення обох сторін.

Допомога Нідерландів

На початку літа Україна отримала від Бельгії та Нідерландів тральщики-шукачі мін BNS Narcis та Zr.Ms. Vlaardingen. Передача кораблів відбулася на бельгійській військово-морській базі Зебрюгге. Тоді ж повідомлялось, що наприкінці року Україна отримає ще один Zr.Ms. Makkum.

А рік тому Нідерланди передали ЗСУ три пускові установки американського зенітного ракетного комплексу Patriot.

Раніше очільник міністерства оборони Рубен Брекельманс говорив, що його країна виділять 400 мільйонів євро на спільну з Україною розробку передових дронів.

