Білоруський диктатор пригрозив, що Україна може зникнути як держава.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко звинуватив президента України Володимира Зеленського у гальмуванні мирної угоди і заявив, що Україна може зникнути як держава. Про це він заявив у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

"Справа не у Сполучених Штатах Америки, які дуже хочуть (закінчення війни, - ред.), не в Росії, яка готова до просування, і не в європейських лідерах, а більше у Володимирі Олександровичу Зеленському проблеми", - висловився Лукашенко.

Він вважає, що якщо буде "потужний тиск", Зеленський прийме "відповідні рішення".

Відео дня

"Але діяти треба терміново, тому що, як би там не було, Росія просувається на фронті. Я кажу це відповідально, оскільки щодня це спостерігаю фактично. І це може призвести до зникнення України як держави", - додав білоруський диктатор.

Позиція Зеленського і Путіна щодо закінчення війни

Як повідомляв раніше УНІАН, колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкрив, як змінилася позиція Зеленського щодо закінчення війни в Україні. За словами ексочільника Альянсу, на початку повномасштабного вторгнення президент України категорично відкидав ідею віддачі будь-якої території Росії, але з часом став "менш зневажливо ставитися до тимчасової поступки за умови, що нові кордони та безпека України будуть гарантовані членством України в НАТО".

Тим часом, на думку представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, російський диктатор Володимир Путін лише імітує переговори про закінчення війни в Україні, і це йому потрібно, щоб дезінформувати українське суспільство та міжнародних партнерів України.

"Держава-агресор і її представники намагаються "петляти", як то кажуть. Тобто часто видавати або бажане за дійсне, або імітувати бажання переговорів, або перекидати всю відповідальність на Україну, мовляв, ну дивіться, які недоговороздатні", - сказав Юсов.

Глава британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що немає "жодних доказів" того, що Путін зацікавлений у переговорах з Україною. Він заявив, що Путін "морочить нам голову обіцянками прогресу в справі миру" і "прагне нав'язати свою імперську волю всіма наявними в його розпорядженні засобами".

Вас також можуть зацікавити новини: