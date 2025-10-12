Білоруський диктатор упевнений, що "друг Дональд" його не підведе і залишить Україну без ракет.

Україна навряд чи отримає американські ракети "Томагавк", а розмови про них є лише риторикою. Таку думку в інтерв'ю російським пропагандистам висловив самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко.

На його думку, у питанні можливого постачання ракет Tomahawk Україні "нам потрібно заспокоїтися".

"Я вже говорив, що у нашого друга, Дональда, особлива тактика. Він десь там жорсткіше діє. А потім відпускає і відходить. Тому не треба в лоб це сприймати, що завтра воно і полетить", - сказав Лукашенко.

Він висловив думку, що сьогодні світ "різноманітний" і "проти будь-якої отрути є протиотрута". Лукашенко впевнений, що президент США це добре розуміє.

"І щоб не скотиться в цю колію, коли до цієї серйозної отрути буде застосовано протиотруту, він розуміє, що цього бути не повинно, і я думаю, що до цього не дійде", - заявив диктатор.

Відносини Трампа і Лукашенка

Як писав УНІАН, відомий своєю симпатією до диктаторів Трамп нещодавно вирішив поліпшити відносини США з Білоруссю. Зокрема він частково послабив санкції проти Білорусі та навіть провів телефонну розмову з Лукашенком.

Крім того, відомо, що Трамп дарував подарунки Лукашенку і навіть написав йому листа з компліментоами та побажаннями здоров'я.

