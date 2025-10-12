Президент України назвав і цю розмову "дуже продуктивною".

Президент України Володимир Зеленський вдруге за два дні говорив із президентом США Дональдом Трампом. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Щойно говорив із президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова", - розповів український лідер.

За його словами, під час учорашньої розмови вони "домовились щодо певної тематики на сьогодні", а сьогодні пройшлися "по всіх цих аспектах ситуації".

"Захист життя в нашій країні, посилення – і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності. Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається", - зазначив президент України.

Розмова Зеленського і Трампа 11 жовтня

Як повідомляв раніше УНІАН, у суботу Зеленський зробив заяву після розмови із Трампом. Він, зокрема, розповів, що привітав президента США з успіхом й угодою для Близького Сходу, і назвав це "сильним результатом". Український лідер додав, що розмова стосувалася і подій в Україні: Зеленський проінформував очільника Білого дому про російські удари по нашій енергетиці.

"Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас", - сказав він.

Водночас Axios з посиланням на джерела повідомило, що лідери серед тем обговорювали і поставки Tomahawk в Україну. За даними видання, вони розмовляли близько 30 хвилин, в тому числі і про можливість отримання Україною далекобійних ракет. Джерела не повідомили, чи було прийняте остаточне рішення.

