Президент України поділився, що передбачав це ще на зустрічі з Трампом в Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом в Вашингтоні попереджав, що Росія ближче до зими посилить атаки на критичну інфраструктуру України. Про це він заявив в інтерв'ю американському виданню Fox News.

Зеленський поділився, що тоді переконував голову Білого дому, що Росія не настільки сильна, як йому намагається це подати кремлівський диктатор Володимир Путін.

"Це просто, знаєте, воєнний маркетинг. І все - маркетинг Путіна", - зазначив Зеленський.

Відео дня

Президент України додав, що був впевнений ще тоді, що Росії не вдасться досягти на сході України значних успіхів, як розповідав на саміті на Алясці Путін Трампу.

Тому, він поділився, що говорив президенту США, що ближче до зими окупанти посилять атаки на критичну інфраструктуру України.

"Ви побачите, вони будуть атакувати нашу критичну та цивільну інфраструктуру. Передусім, звісно, енергетику, газ, а також залізницю", - додав президент України.

Зеленський зазначив, що російські окупанти б'ють зараз по залізниці, не по військових, а по цивільних.

"Це означає, що вони просто не знають, що робити. Як продати якісь "успіхи" відповідно до пропаганди в їхній країні. На полі бою у них немає успіхів. Вони не досягли жодної з поставлених цілей", - заявив Зеленський.

При чому, президент України додав, що Росія намагалася продати інформацію про свої успіхи не тільки президенту США, а й деяким європейським лідерам.

"Але вони програють. Вони не досягли своїх цілей. Саме тому вони намагаються просувати цей справжній енергетичний терор", - вважає український лідер.

Президент України зазначив, що, звичайно, Україна намагається захищатися, але тих засобів, що має країна - недостатньо. Зеленський додав, що повідомив про це й Трампа.

"У нас дійсно є ця проблема, справжня проблема", - визнав Зеленський.

Він додав, що ми намагаємося відновити пошкоджені об'єкти й відзначив роботу енергетиків та інших фахівців, які навіть під обстрілами проводять ремонтні роботи.

Більше того, Зеленський зазначив, що енергетики намагаються якнайшвидше повернути світло людям. Президент України навів в якості прикладу ситуацію в Одеській області, де вночі ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі, але вже вдень світло повернули й це сталося завдяки роботі простих людей.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що якщо РФ продовжить відмовлятися від мирних переговорів, то вона нестиме за це відповідальність. Макрон зазначив, що в той час, як угода, досягнута щодо Гази дає надію на мир на Близькому Сході, в Україні теж слід покласти край війні. Він додав, що якщо Росія продовжить напогялати на своїй войовничій позиції, їй доведеться за це заплатити. За словами Макрона, Париж засуджує російські удари по критично важливих об'єктах інфраструктури України.

Також ми писали, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив президента України Володимира Зеленського у гальмуванні мирної угоди. Ба більше, він пригрозив, що Україна може зникнути як держава. Лукашенко висловив думку, що якщо буде "потужний тиск", Зеленський прийме "відповідні рішення". Водночас, Лукашенко додав, що діяти слід терміново, бо Росія "просувається" на фронті.

Вас також можуть зацікавити новини: