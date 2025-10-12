Було не одне, а навіть кілька повідомлень про різні поїзди.

Правоохоронці перевірили інформацію про замінування поїзда "Чернівці - Івано-Франківськ - Запоріжжя", зупинивши його на залізничній станції Бурштин близько 17:00.

"Пасажирів перевели в безпечне місце. На місці працювали вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками та інші відповідні служби. Поліцейські обстежили поїзд зовні та всередині вагонів. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено. Поїзд повернувся до звичайного маршруту", - ідеться в публікації поліції Івано-Франківської області у Facebook.

Невдовзі стало відомо, що подібні повідомлення про мінування надходили і в інших областях України. Зокрема, вибуховий пристрій шукали в поїздах "Будапешт-Київ" і "Львів-Дніпро".

Інші проблеми з "Укрзалізницею"

Раніше УНІАН повідомляв, що РФ може розширити "шахедні" атаки на залізничні поїзди на глибину до 500 км. Росіяни продовжуватимуть атакувати локомотиви та залізну інфраструктуру.

Один із таких ударів припав на залізничну інфраструктуру в Полтаві. Росія намагається паралізувати роботу "Укрзалізниці" і зірвати опалювальний сезон. За його словами, через атаку тимчасово затримувалися поїзди Харків-Львів, Львів-Харків, Краматорськ-Львів.

