Чи є життя після скасування техогляду

Цілковита відміна техогляду для автомобілів, які не використовуються в комерційних цілях, не є доцільною, при цьому право проведення техогляду таких транспортних засобів має бути передане СТО офіційних автодилерів.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив заступник віце-президента, директор департаменту розвитку регіональної збутової мережі СК «АХА Страхування» Андрій АВВАКУМОВ.

«Відміну проходження техогляду в органах МВС я підтримую. Я вважаю, що це невластива функція для МВС, до того ж така, що призводить до виникнення корупційних схем. Але відміну техогляду як такого я не підтримую. Має бути механізм, який забезпечує, аби власник транспортного засобу як об`єкту підвищеної небезпеки ніс відповідальність за його технічний стан. Тобто, ця процедура має бути, вона повинна проходити на сертифікованих СТО, які мають необхідне устаткування» - відзначив А.АВВАКУМОВ.

Що стосується відбору СТО, які матимуть право проводити техогляд, то експерт вважає, що такий відбір має проводитися за затвердженими критеріями, при цьому МВС до такого відбору не повинно мати жодного стосунку.

«Поки що незрозумілий механізм, як ці СТО визначатимуться. Бо якщо знову це віддадуть на відкуп МВС, щоб вони визначали, хто може проводити техогляд, а хто не може, то це буде не зовсім правильно, - говорить А.АВВАКУМОВ. - Я вважаю, найоптимальніший механізм, якщо це буде в заявному порядку. Ви знаєте, що всі СТО можна розділити на дві категорії — СТО офіційних дилерів та всі решта СТО. Я вважаю, що повинні бути висунуті технічні вимоги, і це повинні здебільшого бути СТО офіційних дилерів. Неофіційні СТО навряд чи зможуть відповідати вимогам»

При цьому, за його словами, автовласники, які хочуть застрахуватися, повинні бути готові до того, що страховик захоче перевірити історію обслуговування транспортного засобу.

«На жаль, в цьому проекті я не побачив системи, яка дозволить контролювати, що дійсно люди стежать за своїми машинами, проходять техогляд. У Росії я вважаю правильно зроблено те, що не можна придбати поліс ОСАГО, не пройшовши техогляд. У нас в законі прямої вказівки я на це не побачив» - відзначає А.АВВАКУМОВ.

При цьому, якщо страховики і вимагатимуть у потенційного клієнта довідки сертифікованого СТО про стан автомобіля, то швидше за все це стосуватиметься автомобілів у віці.

«Все залежатиме від транспортного засобу, який приїде страхуватися. Якщо це транспортний засіб віком до 3 років, то ми особливо нічого спеціально вимагати не будемо, нам досить поглянути на сервісну книжку цього клієнта. Досвід і практика показує, що власники таких машин регулярно проходять технічне обслуговування на сертифікованих станціях, боячись втратити гарантію. Природно, менша ймовірність, що такі машини несправні», - говорить страховик.

Крім того, А.АВВАКУМОВ вважає, що передача права проведення техогляду сертифікованим СТО значно зменшить продаж полісів через точки страховиків, які розташовані безпосередньо біля МРЕО.

«Як мінімум, я вважаю, що це зменшить продаж полісів, які, попри заборону, існували у МРЕО», - говорить заступник віце-президента СК "АХА Страхування". – За існування тих взаємовідносин, які були при МРЕО, тих людей, які забезпечували продаж таким чином полісів, абсолютно нічого не цікавило — поліс продали, а там - хоч трава не рости. Коли із страховиком працює СТО, то у них тісніші взаємовідносини, оскільки на ці ж СТО потім поїдуть машини на ремонт після ДТП, а це гроші для СТО. Тому я не думаю, що СТО зловживатимуть цим. Та й комісія для СТО в цій ситуації не буде вирішальним чинником».

Також він упевнений, що відміна техогляду не вплине на вартість полісів.

«На вартості полісів я не думаю що це позначиться» - сказав А.АВВАКУМОВ.

При цьому страховик відзначив, що поки що рано говорити, як все буде насправді, оскільки прийнятий парламентом закон ще не підписаний Президентом.